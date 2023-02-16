Об этом заявила в среду в Вашингтоне директор Офиса международной помощи Госдепартамента США Дафна Рэнд, пишет Укринформ.

"Мы работаем на многих уровнях по подотчетности с Правительством Украины, с президентом Зеленским и его замечательной командой, и они активно участвуют в этом", - отметила представитель Госдепартамента США.

Она отметила, что в этот процесс вовлечен институт генеральных инспекторов из Госдепартамента, агентства USAID и Министерства обороны США, а также неправительственные организации и другие проекты. Эти усилия позволяют дать четкий ответ налогоплательщикам, а также правительству и Конгрессу США, как и куда используются американские средства.

По ее словам, вопрос контроля расходов, выделенных для поддержки Украине, является главным приоритетом администрации США.

"Мы сосредоточены на этом, мы следим за каждым долларом и стремимся к самому высокому уровню подотчетности", - подытожила представитель Госдепартамента США.