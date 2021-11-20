Мы - славяне, у нас есть сердца: Лукашенко заявил, что белорусские силовики могут помогать мигрантам попасть в Польшу

Об этом Лукашенко рассказал в интервью BBC.

Отвечая на вопрос о возможной помощи белорусских силовиков мигрантам, Лукашенко сказал, что они могли ее предоставлять.

"Я думаю, что это вполне возможно. Мы - славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду это рассматривать", - сказал Лукашенко.

В то же время он отверг, что Беларусь намеренно собирает беженцев на границе с Польшей, чтобы спровоцировать миграционный кризис.

"Я сказал им, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, держать их на границе, и если они будут ехать дальше, я все равно не буду их останавливать, потому что они приезжают не в мою страну, а уезжают в ваши. Вот что я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - заверил Лукашенко.

Напомним, в ночь на 20 ноября мигранты предприняли новую попытку штурма польской границы с территории Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb