Мы - славяне, у нас есть сердца: Лукашенко заявил, что белорусские силовики могут помогать мигрантам попасть в Польшу
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подконтрольные ему силовики могли помогать нелегальным мигрантам пересечь границу с Польшей
Об этом Лукашенко рассказал в интервью BBC.
Отвечая на вопрос о возможной помощи белорусских силовиков мигрантам, Лукашенко сказал, что они могли ее предоставлять.
"Я думаю, что это вполне возможно. Мы - славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду это рассматривать", - сказал Лукашенко.
В то же время он отверг, что Беларусь намеренно собирает беженцев на границе с Польшей, чтобы спровоцировать миграционный кризис.
"Я сказал им, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, держать их на границе, и если они будут ехать дальше, я все равно не буду их останавливать, потому что они приезжают не в мою страну, а уезжают в ваши. Вот что я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - заверил Лукашенко.
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Напомним, в ночь на 20 ноября мигранты предприняли новую попытку штурма польской границы с территории Беларуси.
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