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Мы - славяне, у нас есть сердца: Лукашенко заявил, что белорусские силовики могут помогать мигрантам попасть в Польшу

20 ноября, 2021 суббота
18:34
Мир Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подконтрольные ему силовики могли помогать нелегальным мигрантам пересечь границу с Польшей

Об этом Лукашенко рассказал в интервью BBC.

Отвечая на вопрос о возможной помощи белорусских силовиков мигрантам, Лукашенко сказал, что они могли ее предоставлять.

"Я думаю, что это вполне возможно. Мы - славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду это рассматривать", - сказал Лукашенко.

В то же время он отверг, что Беларусь намеренно собирает беженцев на границе с Польшей, чтобы спровоцировать миграционный кризис.

"Я сказал им, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, держать их на границе, и если они будут ехать дальше, я все равно не буду их останавливать, потому что они приезжают не в мою страну, а уезжают в ваши. Вот что я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - заверил Лукашенко.

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Польша
Александр Лукашенко
мигранты
беженцы
режим Лукашенко
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