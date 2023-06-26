Соответствующее заявление финансист группировки обнародовал в своей пресс-службе.

Он рассказал, что согласно новому указу правительства РФ, ЧВК Вагнера должна была подписать соглашение по минобороны РФ до 1 июля 2023 года, что фактически привело бы к исчезновению группировки. По его словам, только 1-2% наемников согласились на переход, остальные отказались подчиняться минобороны РФ.

"В результате интриг и непродуманных решений это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года. Собрался совет командиров, который донес эту информацию до бойцов. Никто не согласился подписывать контракт по минобороны РФ, поскольку все прекрасно понимают, что это приведет к полной потере боеспособности". Опытные бойцы и командиры пойдут на мясо, где не смогут использовать свой опыт. Все бойцы, которые решили, что готовы перейти к минобороны, перешли, но это минимальное количество, 1-2%", - сказал Пригожин.

Финансист ЧВК заявил, что, несмотря на это, группировка готовилась 30 июня "публично в Ростове передать технику у штаба СВО". По утверждению Пригожина, ЧВК Вагнера не проявляла агрессии, однако минобороны РФ все равно нанесли ракетный удар по базам наемников.

"Это стало триггером того, что совет командиров принял решение отправляться немедленно", - говорит он.

Пригожин утверждает, что наступление остановилось "в тот момент, когда первое штурмовое подразделение, подошедшее на 200 км к Москве развернуло свою артиллерию и стало понятно, что прольется много крови".

"Мы поняли, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточна. Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК Вагнера и привлечь к ответственности тех людей, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО", - объясняет финансист ЧВК.

Он также назвал две основные причины завершения наступления.

"Причинами, по которым мы решили развернуться, стало то, что мы не хотели пролить российскую кровь. А второе — мы шли для демонстрации протеста, а не для устранения власти в стране".

Пригожин утверждает, что за время мятежа среди бойцов ЧВК Вагнера несколько человек были ранены. Также, по его словам, есть 2 погибших из тех солдат минобороны, которые присоединились к ЧВК по собственному желанию.