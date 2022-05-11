"Мы сейчас даже не спешим с выполнением приказов": СБУ перехватила разговор оккупанта с дочерью
СБУ перехватила телефонный разговор мобилизованного из "ДНР" военного с дочерью. Оккупант рассказывает об "упаднических настроениях" в строю и сравнивает службу с "зоной"
Аудиозапись обнародовала СБУ, передает Еспресо.
Из перехваченного разговора стало ясно, что мобилизованные с территорий так называемой ДНР военные обвиняют командование ВС РФ в обмане и манипуляциях.
"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", –– говорит военный.
Кроме того, оккупант рассказывает, что армия РФ прибегает к саботажу приказов собственного руководства.
"Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", – жалуется мужчина.
- Напомним, недавно СБУ перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором говорилось, что РФ вывозит из Мариуполя огромное количество КАМАзов с телами ликвидированных российских военных.
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