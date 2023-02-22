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Интервью

Мы сегодня должны начать программу передачи F16 - астронавт NASA Терри Виртс

Юрий Физер
22 февраля, 2023 среда
18:08
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Астронавт NASA и командир Международной космической станции Терри Виртс в интервью Юрию Физеру, ведущему программы "Spotlight Ukraine" на Эспрессо, рассказал, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить F-16, активна ли Россия в космосе и почему некоторые изречения Илона Маска опасны

Вы летали на многих военных самолетах, в том числе на истребителе F-16. Думаю, что сейчас о нем слышал почти каждый украинец, а многие даже искали информацию о нем в интернете. Это связано с тем, что западные страны сейчас рассматривают возможность предоставления этих истребителей, чтобы мы могли более эффективно бороться с российским агрессором. По вашему профессиональному мнению, сколько времени понадобится украинским пилотам, чтобы овладеть F-16?

Я думаю, что вопрос не в том, получит ли Украина F-16, а в том, когда она их получит – в этом году, в следующем, или через пять лет. 25 февраля прошлого года я написал в Твиттере, что мы должны научить украинских пилотов. Честно говоря, им, по-видимому, понадобится несколько месяцев, чтобы стать очень хорошими и способными. Проблема не в том, чтобы управлять самолетом, проблема в том, чтобы научиться пользоваться разными видами оружия. Следовательно, более быстрым и более простым решением может быть интеграция вооружения, которое мы имеем на существующих украинских МИГах, для очень краткосрочного решения, но в долгосрочной перспективе это займет несколько месяцев. И речь идет не только о пилотах, но и о наземном экипаже и логистике: на каждого пилота приходится 10 или 20 механиков на земле, которые также должны научиться управлять F-16. Это не простое и не быстрое решение, но мы должны начать его сегодня, потому что на это нужно время, и я думаю, что это должно было произойти еще в прошлом году.

Господин Вирц, для этих самолетов нужны специальные аэродромы?

Нет, они работают на таком же топливе, как и авиалайнеры. Существует специальное топливо для военных самолетов, но они могут работать и на обычном авиационном.

Какова оперативная дальность полета F16? То есть если он базируется, например, на аэродроме на западе Украине, может ли он пролететь, 700-800 километров с полной загрузкой на восток и вернуться назад?

Большой вопрос в том, летит ли он на большой высоте или на малой. Если на большой высоте, то с двумя большими топливными баками на борту он может пролететь достаточно далеко. А если на малой высоте, то, пожалуй, всего на несколько сот километров. Так что это зависит от высоты. Проблема в том, что российские ракеты класса "земля-воздух" очень мощны, и вы не можете просто летать на F-16 на высоте 30 000 футов и игнорировать их.

Люди в Украине задаются вопросом, что было бы лучше иметь – F-16 или F-15. Как вы думаете?

Я поклонник F-16. Так что я предвзято отношусь к F-16. F-15 – отличный самолет. Он больше, он может перевозить больше вещей, больше оружия, и модель F-15 может летать очень далеко. Проблема в том, что они гораздо дороже в эксплуатации, и вы получаете вдвое меньше самолетов, поэтому вы можете иметь вдвое больше F-16, чем F-15. Я думаю, что для нужд Украины F-16 – идеальный самолет.

Недавно вы ответили в Твиттере Илону Маску, сказавшему, что Starlink на поле боя в Украине могут начать Третью мировую войну. Вы написали буквально следующее: Вы достаточно умны, чтобы знать, что сопротивление диктатору и борьба за защиту своей страны не приведет к началу Третьей мировой войны. Илон Маск, безусловно, достаточно умен, так почему же вы сделали это заявление?

Знаете, это очень разочаровывает. Я увлекаюсь им, мне нравится то, что он сделал из SpaceX, но некоторые его комментарии об Украине звучат как кремлевская пропаганда. Это очень разочаровывает, мягко говоря. Знаете, то, что он сделал из Starlink действительно помогло Украине, и я ценю это. И это нужно продолжать, но некоторые люди просто ослеплены. То, что делает Владимир Путин в Украине – это зло. Он пытается захватить свободную демократию через собственное эго и злые желания, поэтому мы просто должны иметь широко открытые глаза. И я думаю, что для Илона Маска достаточно опасно говорить то, что он говорит время от времени. Поэтому я надеюсь, что он опомнится.

Вы также недавно писали о продолжающейся битве за космос и о том, что Китай очень активен в этом пространстве. А как насчет России?

Ну, Россия очень активна в космосе. Они запускают американских астронавтов на Международную космическую станцию, и это должно прекратиться. Прямо перед вторжением в прошлом году они провели военную демонстрацию, где взорвали спутник, и это создало огромное облако из сотен обломков, которое до сих пор угрожает МКС. Это очень активная страна в космосе, и с таким человеком как Владимир Путин во главе вы не знаете точно, что они собираются делать, поэтому я надеюсь, что это изменится. Я не знаю, когда это произойдет, но надеюсь, что в долгосрочной перспективе.

И последний вопрос: что вы почувствовали, когда впервые взглянули на Землю с высоты 400 километров?

Я написал об этом несколько книг и постоянно об этом говорю. Это удивительная вещь. Это такая красивая планета. Когда я впервые увидел Землю при дневном свете, мое первое впечатление было, что никогда раньше не видел такого оттенка синего. Я увидел голубую атмосферу, и мне было тяжело вернуться на работу. Я был пилотом космического шаттла, так что у меня была работа, которую я должен был выполнять, но я просто хотел выглянуть в иллюминатор и увидеть эту прекрасную планету. Земля действительно поражает. Когда ты ее видишь, удивляешься, почему такие злые люди, как Владимир Путин, делают эти ужасные вещи. Поэтому Запад и свободолюбивые люди должны держаться вместе и сражаться с этим злом.

Украина
Россия
Владимир Путин
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США
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