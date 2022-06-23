Мы сделаем все, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС, - Макрон

Об этом он сообщил на брифинге в эфире Эспрессо.

"Мы понимаем, что Украина сейчас втянута в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС", – сказал Макрон.

По его словам, приоритетной задачей является стабилизация геополитической ситуации.

"Мы открываем двери для Украины, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы говорим, что у европейской семьи нет определенных ограничений территорий. Такой геополитический подход дает возможность расширять границы ЕС. Экономический контекст также. Мы должны действовать на несколько шагов впереди. Мы бы так не действовали при других условиях. Мы понимаем, что сейчас есть определенная усталость от войны и поэтому мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы должны стремиться к стабилизации в рамках нынешних обстоятельств", - добавил президент Франции.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал , что статус кандидата на вступление в ЕС предоставили авансом и Украине необходимо провести реформы в разных сферах.

Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата в членство.

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