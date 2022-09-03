Такое мнение глава государства высказал в своем ежедневном видеообращении за 3 сентября 2022 года.

"Сегодня хороший результат у наших Воздушных сил - сбитые "калибры", ударный вертолет оккупантов, беспилотники. Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы – сегодня и всегда. Каждый такой результат – это спасенные жизни наших граждан, возможность не бояться всех наших людей.", - отметил Зеленский.

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Украинский президент также поблагодарил зарубежных партнеров за защиту неба от российской агрессии.

"Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью обезопасить свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов для нашего государства. И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на этот сложный вопрос. Помогать Украине с противовоздушной обороной – это самый буквальный, самый очевидный способ защищать людей от российского террора", - заявил Владимир Зеленский.

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