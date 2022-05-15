Мы сделаем все, чтобы участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отреагировал на триумф группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022
Слова Зеленского появились в Telegram.
Президент подчеркнул, что в следующем году Украина будет принимать "Евровидение".
"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! В третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный , отстроен! Спасибо за победу Kalush Orchestra и всем, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!", - говорится в сообщении.
- В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена фольрок-группа из Украины Kalush Orchestra.
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