Мы сделаем все, чтобы участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь, - Зеленский

Слова Зеленского появились в Telegram.

Президент подчеркнул, что в следующем году Украина будет принимать "Евровидение".

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! В третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный , отстроен! Спасибо за победу Kalush Orchestra и всем, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена фольрок-группа из Украины Kalush Orchestra.

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