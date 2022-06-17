Мы сами пойдем в Оленовку, если власть и мировое сообщество не будут действовать, - жена бойца полка "Азов"

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Когда наши мужчины были на Азовстали и ситуация была безнадежной, мы готовы были идти живым щитом. Вы себе даже не можете представить, какое это отчаяние жен, матерей, когда никто не может помочь твоему любимому человеку. И мне кажется, если мировое сообщество и власти нашей страны, как это было с Азовсталью, не будут действовать, так мы сами пойдем в Оленовку и будем вести переговоры с оккупантами", - отметила жена бойца.



Екатерина выразила обеспокоенность, что дело и процесс освобождения ребят будет стоять на месте, если жены и матери бойцов сами не будут поднимать постоянно эту тему на поверхность или перестанут комментировать ситуацию, делать манифестации, писать письма, встречаться с международными организациями.



"Тема Азовстали не должна исчезать из информационного пространства. И сейчас есть информация, отчего их не пытают и не обнародуют ничего, потому что они стали очень медийными военными пленниками, о них многие знают", - отметила Екатерина Плечистова .



Также жена бойца подчеркнула, что нужно как можно быстрее решить вопрос обмена и освобождения пленных азовстальцев .

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН

Жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко заявила, что защитники Азовстали содержатся в плену в удовлетворительных условиях

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