Мы сами пойдем в Оленовку, если власть и мировое сообщество не будут действовать, - жена бойца полка "Азов"
Екатерина Плечистова, жена бойца полка "Азов" рассказала: когда ребята были на Азовстали и ситуация была безнадежной, то жены и матери бойцов от отчаяния готовы были идти живым щитом
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Когда наши мужчины были на Азовстали и ситуация была безнадежной, мы готовы были идти живым щитом. Вы себе даже не можете представить, какое это отчаяние жен, матерей, когда никто не может помочь твоему любимому человеку. И мне кажется, если мировое сообщество и власти нашей страны, как это было с Азовсталью, не будут действовать, так мы сами пойдем в Оленовку и будем вести переговоры с оккупантами", - отметила жена бойца.
Екатерина выразила обеспокоенность, что дело и процесс освобождения ребят будет стоять на месте, если жены и матери бойцов сами не будут поднимать постоянно эту тему на поверхность или перестанут комментировать ситуацию, делать манифестации, писать письма, встречаться с международными организациями.
"Тема Азовстали не должна исчезать из информационного пространства. И сейчас есть информация, отчего их не пытают и не обнародуют ничего, потому что они стали очень медийными военными пленниками, о них многие знают", - отметила Екатерина Плечистова .
Также жена бойца подчеркнула, что нужно как можно быстрее решить вопрос обмена и освобождения пленных азовстальцев .
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