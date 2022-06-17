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Эксклюзив

Мы сами пойдем в Оленовку, если власть и мировое сообщество не будут действовать, - жена бойца полка "Азов"

17 июня, 2022 пятница
15:02
война с Россией

Екатерина Плечистова, жена бойца полка "Азов" рассказала: когда ребята были на Азовстали и ситуация была безнадежной, то жены и матери бойцов от отчаяния готовы были идти живым щитом

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Когда наши мужчины были на Азовстали и ситуация была безнадежной, мы готовы были идти живым щитом. Вы себе даже не можете представить, какое это отчаяние жен, матерей, когда никто не может помочь твоему любимому человеку. И мне кажется, если мировое сообщество и власти нашей страны, как это было с Азовсталью, не будут действовать, так мы сами пойдем в Оленовку и будем вести переговоры с оккупантами", - отметила жена бойца.

Екатерина выразила обеспокоенность, что дело и процесс освобождения ребят будет стоять на месте, если жены и матери бойцов сами не будут поднимать постоянно эту тему на поверхность или перестанут комментировать ситуацию, делать манифестации, писать письма, встречаться с международными организациями.

"Тема Азовстали не должна исчезать из информационного пространства. И сейчас есть информация, отчего их не пытают и не обнародуют ничего, потому что они стали очень медийными военными пленниками, о них многие знают", - отметила Екатерина Плечистова .

Также жена бойца подчеркнула, что нужно как можно быстрее решить вопрос обмена и освобождения пленных азовстальцев .

  • 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку.
  • Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
  • Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН
  • Жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко заявила, что защитники Азовстали содержатся в плену в удовлетворительных условиях

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2022, пятница
17 июня
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