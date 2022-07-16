Об этом рассказал городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

По словам Филатова, Кеннеди приехал "от конгрессменки Виктории Спартц" поддержать жителей города и военных, противостоящих российской агрессии.

"Знакомьтесь, знаменитый Тим Кеннеди. Национальный герой США. Спецназначенец и боец ММА. Приехал в гости. Поддержать нас. И пацанов на "нули" тоже", – рассказал Филатов.

Он отметил, что Тим Кеннеди очень прост и приветлив и признался, кто он лишь после того, как Филатов начал подозревать, что видел его в телевизоре: "Ты случайно не киноактер?"

"Ну почти. Мы вообще с ребятами Бен Ладена и всю его компашку кончили", – ответил Кеннеди.

Тим Кеннеди служил в американской армии и параллельно выстучался в ММА. За свою карьеру побеждал таких бойцов, как Робби Лоулер, Мелвин Манхуф и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкла Биспинга. В то же время с карьерой спортсмена и военного начал собственный бизнес. Также снимался в телевизионных программах.

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