Об этом сообщает издание БЕЛТА.

"Они (Запад, - ред.) должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также пригрозил ударом по "центрам принятия решений", отметив при этом, что "никому не угрожает".

"Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем. Я не угрожаю никому. Так что вы не беспокойтесь. Они следят за нами, а мы следим за ними", – сказал Лукашенко.

23 августа эксперт по вопросам внешней и политики безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара выразил убеждение, что на всем европейском континенте не будет спокойно, пока Беларусь не станет частью цивилизованного мира

24 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в настоящее время угрозы нападения с территории Беларуси нет.

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