"Мы с Путиным говорили, что оснастим ядерным оружием белорусские самолеты": Лукашенко пригрозил Западу ударом по "центрам принятия решений"
Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су-24 переоборудованы таким образом, чтобы нести ядерное оружие
Об этом сообщает издание БЕЛТА.
"Они (Запад, - ред.) должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят", - заявил Лукашенко.
Лукашенко также пригрозил ударом по "центрам принятия решений", отметив при этом, что "никому не угрожает".
"Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем. Я не угрожаю никому. Так что вы не беспокойтесь. Они следят за нами, а мы следим за ними", – сказал Лукашенко.
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