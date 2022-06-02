Литовский ведущий поделился деталями в эфире Еспресо.

"Мы очень гордимся своей историей. И да, мы вместе с поляками, вместе с украинцами избивали москалей. И если понадобится, будем бить их и дальше. Мы готовы, в Литве все спокойны и готовы. Литва является членом НАТО и мы знаем, как только враг сюда двигается, он получит такой отпор, что чуть не сдастся", - отметил Тапинас.

Журналист убежден, что наша победа неизбежна и Украина в ближайшем будущем будет в Евросоюзе.

"Мы очень благодарны Украине, которая одна сейчас держит фронт и бьет этого змея по зубам и вырывает из него жала. Победа Украины неизбежна. И заглядывая в будущее, я думаю, что Альянс между Украиной, Польшей, странами Балтии и Великобританией - это очень хорошая идея. Мы в Литве также верим, что Украина станет членом Европейского Союза и как можно скорее", - отметил Андрюс Тапинас.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору средств литовского ведущего Андрюса Тапинаса. Ему удалось собрать более 5 млн. евро на "байрактар" для украинских защитников.

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