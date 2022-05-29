"Мы с полным пониманием". Патриарх Кирилл считает, что Онуфрий и УПЦ (МП) действуют "мудро"
Глава Русской православной церкви, патриарх московский Кирилл впервые отреагировал на принятое 26 мая решение Собора УПЦ (МП) о якобы разрыве с Московской патриархией
Об этом Кирилл заявил сегодня, 29 мая, после литургии в храме Христа Спасителя (Москва, РФ), передает российский Интерфакс.
"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не усложнять жизнь своего верующего народа", - сказал он.
После литургии в храме Христа Спасителя патриарх сказал, что, относясь с пониманием к действиям украинского епископата, он молится о том, "чтобы никакие временные внешние осложнения никогда не разрушили духовное единство нашего народа".
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"Чтобы те духовные ценности, которые сформировал наш благочестивый народ под покровительством единой Русской православной церкви, чтобы они, укоренившиеся в душах и сердцах людей, сегодня принесли свой плод стоянию за единство церкви и за правду Божию", - добавил московский патриарх.
Кирилл, напомним, полностью поддерживает вторжение российской армии и устроенный Путиным геноцид украинского народа.
- 26 мая УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.
- Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря считает, что слова о "независимости и самостоятельности" в решении Собора УПЦ (МП) - это изобретение для прикрытия зависимости и несамостоятельности.
- При этом Крымская епархия УПЦ (МП) заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.
- Большинство религиеведов говорят о решении Собора как о тактическом ходе, призванном улучшить репутацию УПЦ (МП) в глазах украинского общества, а также собственного клира и прихожан, поскольку о переходе конфессии под омофор Вселенского патриарха Варфоломея и о вхождении в состав поместной Православной церкви Украины речь так и не идет.
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