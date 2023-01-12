Знаете, мне иногда кажется, что появление Иванны Плантовской, пресс-секретаря пограничников, Олеси Илащук, посла Украины в Болгарии, Юлии Каждан, кинологини, которую хотели назначить в кино — какая-то спецоперация, честное слово.

Чтобы потом обобщить и сказать — вот видите, хотели равенства в назначениях, ну вот вам назначили! Видите, какие бестолковые и недалекие?! Видите, какие тупые и конченые? Пусть дома сидят. Не отсвечивают. Ибо прямо за них стыдно.

Это не означает, что можно терпеть дурака с назначениями или с нахождениями на должностях разных мутных и необразованных типов. Какие там безотносительно пола

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Хотя вокруг полно жалких и глупых мужчин, которые получают серьезные должности и творят разную дичь. Но к таким – никаких претензий. Никакого публичного осмеяния.

Но мы режем над губами и ягодицами.

Конечно, это не означает, что можно терпеть дураков с назначениями или с нахождениями в должностях разных мутных и необразованных типов. Которые там есть безотносительно пола.

Просто в очередной раз общество в своих оценках очень безжалостно к женщинам и очень снисходительно к мужчинам.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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