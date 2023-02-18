"Мы решительно поддерживаем Молдову": Блинкен встретился с Санду на фоне попыток РФ дестабилизировать страну
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что США "глубоко озабочены" усилиями России по дестабилизации правительства Молдовы
Об этом он сказал на встрече с президентом Молдовы Маей Санду в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".
"Мы глубоко озабочены некоторыми заговорами, которые мы наблюдаем со стороны России с целью дестабилизации правительства", – сказал Блинкен.
"Мы решительно поддерживаем Молдову в вопросах ее безопасности, независимости, территориальной целостности и очень важных усилий реформаторов, которые прилагают президент и правительство", - добавил он.
Санду назвала 2022 год "невероятно сложным годом для Молдовы" и поблагодарила США за поддержку в преодолении многочисленных вызовов, в том числе в энергетике, экономике и безопасности.
- Напомним, 10 февраля премьер Наталья Гаврилица объявила об отставке. После этого президент Мая Санду выдвинула на должность главы правительства кандидатуру своего действующего советника по вопросам обороны и национальной безопасности Дорина Речана и секретаря местного СНБО.
- Ротации в правительстве Молдовы проходят на фоне намерений дестабилизировать страну со стороны России. Об этом сообщил Владимир Зеленский, а затем подтвердили западные партнеры и в самой Молдове .
- 16 февраля депутаты парламента Молдовы утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном, бывшим главой МВД и секретарем местного СНБО
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