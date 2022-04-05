"Мы решили выдворить российских дипломатов", - министр иностранных дел Испании
В ближайшие дни Испанию покинут не менее 27 российских дипломатов и сотрудников посольства, представляющих угрозу интересам и безопасности страны
Об этом сообщает испанская интернет-газета El Españo
Соответствующее заявление во вторник, 5 апреля, сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Мы решили выдворить российских дипломатов и сотрудников российского посольства в Испании, представляющих угрозу интересам и безопасности нашей страны", - сказал он и добавил, что выдворение также является ответом на "ужасные действия, которые происходили в последние дни в Украине, особенно в Буче, и те, о которых сегодня сообщают из Мариуполя".
- Отметим, что президент Украины во вторник, 5 апреля, выступит с обращением в парламент Испании.
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