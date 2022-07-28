Об этом сообщил Владимир Зеленский, выступая в Парламенте по случаю Дня Государственности Украины.

"Мы подали заявку на вступление в Европейский Союз и получили кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни у одного другого государства. Это наше развитие. Это наши друзья, их помощь. Это наши интересы. Это украинская скорость – то, на что мы стали способны, когда освободились от иллюзий и достигли исторически величайшего национального единства", - заявил Зеленский

С такой же скоростью должны прийти и к началу переговоров по членству Украины в Европейском Союзе.

"Все, что мы должны сделать для этого, – мы сделаем. Синхронизировать законодательство Украины с правом Евросоюза – мы выполним. Сформирован и план имплементации всех регламентов и директив ЕС в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это фактически общая задача для нас, для вас, уважаемые депутаты, и для правительства нашего государства. И это отвечает нашей новой реальности. Реальности того, что процесс европейской интеграции переведен нами из сферы внешней политики в сферу внутренней политики. Вот с этого стартует настоящая работа, настоящая евроинтеграция", - добавил президент.

Отметим, что сегодня президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому Орден Витовта Великого, который считается самой высокой из возможных наград страны.

Зеленский анонсировал создание в Украине Колледжа Европы, который будет готовить чиновников для работы в структурах ЕС.

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