"Мы рассматриваем вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма", – посол США Бринк
Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк заверила, что Россию продолжат привлекать к ответственности в соответствии с законодательством Соединенных Штатов
Об этом Бриджит Бринк рассказала в интервью Радио Свобода.
"Что касается объявления России государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами. Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором", - подчеркнула Бриджит Бринк.
Также госпожа посол подчеркнула, что США вместе с партнерами ввели беспрецедентное по объему количество санкций против России и этот процесс будет продолжаться.
- Когда США признают Россию спонсором терроризма, мир откажется от отношений с Путиным, – генерал-майор СБУ Ягун.
- Признание РФ спонсором терроризма лишит ее финансовых инструментов для продолжения войны, - политолог Константинова
- Госдеп должен признать Россию страной-спонсором терроризма, иначе это сделает конгресс, – спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
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