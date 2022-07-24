"Мы рассматриваем вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма", – посол США Бринк

Об этом Бриджит Бринк рассказала в интервью Радио Свобода.

"Что касается объявления России государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами. Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором", - подчеркнула Бриджит Бринк.

Также госпожа посол подчеркнула, что США вместе с партнерами ввели беспрецедентное по объему количество санкций против России и этот процесс будет продолжаться.

Когда США признают Россию спонсором терроризма, мир откажется от отношений с Путиным, – генерал-майор СБУ Ягун.

Признание РФ спонсором терроризма лишит ее финансовых инструментов для продолжения войны, - политолог Константинова

Госдеп должен признать Россию страной-спонсором терроризма, иначе это сделает конгресс, – спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.