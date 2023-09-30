Мы работаем над тем, чтобы в Украине производили системы ПВО, - Зеленский

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Работаем и над тем, чтобы в Украине производить такие нужные нам системы ПВО – действительно сильные", - заявил он.

Президент также рассказал, какие страны присоединились к Альянсу оборонных индустрий. По состоянию на вечер 30 сентября новый формат с оборонными компаниями уже имеет 38 компаний-участниц из 19 стран мира, а именно из: США, Британии, Германии, Швеции, Дании, Нидерландов, Канады, Болгарии, Австралии, Бельгии, Литвы, Латвии и Эстонии. , а также Чехии, Северной Македонии, Словакии, Испании, Хорватии и Финляндии.

"Для старта это очень мощно, и работа продолжается. Еще компании будут присоединяться", – подчеркнул Зеленский.

Что известно о Форуме оборонных индустрий

Впервые президент Украины Владимир Зеленский упомянул о Форуме оборонных индустрий в начале августа на конференции послов Украины в Ужгороде.

Уже 17 августа он анонсировал проведение осенью первого Форума оборонных индустрий, призванного собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности для мира.

Зеленский добавил, что Форум запланирован как первая фиксация достижений оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", - подчеркнул президент.

Впоследствии, 16 сентября, Зеленский сообщил , что уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине этой осенью. А уже 25 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что участие в Форуме подтвердили 165 оборонных компаний из 26 стран.

В день проведения Международного форума, 29 сентября, Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира и первого в мире флота морских дронов.

Кроме того, президент подчеркнул, что в Украине будет учрежден специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы об украинских воинах.

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) объединил в Киеве 252 компании из более чем 30 стран, производящих полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем. Форум совместно организовали три министерства: Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерство обороны и Министерство иностранных дел.

В мероприятии приняли участие производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса как разветвленные группы компаний, так и defence-tech стартапы.