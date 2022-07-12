Об этом заявил во время брифинга в понедельник в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает "Укринформ".

"Россия уже по сути провалила свои стратегические цели в Украине", - отметил Салливан.

Он напомнил, как изначально Путин не скрывал своих намерений захватить Киев, уничтожить Украину как государство, стереть украинскую идентичность и превратить Украину в часть России.

"Они не добились этого. Киев, выстоял, Харьков выстоял, Одесса выстояла, крупные города Украины на большей территории страны находятся в украинских руках, их мужественно и умело защищают украинские военные при поддержке Соединенных Штатов и союзников по НАТО, а также других стран со всего мира мира", - заметил советник президента США.

Салливан подчеркнул, что у Путина ничего не вышло.

"Он и дальше не сможет достичь своих конечных целей благодаря устойчивости украинского народа", - подчеркнул представитель администрации США.

По его словам, хотя силы РФ в последнее время смогли "дюйм за дюймом" продвинуться на отдельных участках на востоке Украины, ВСУ заставили заплатить их за это высокую цену. Так же россияне платят и из-за санкций Запада.

"Мы продолжим работать с украинскими военными и украинским правительством над стратегией, которая в конце концов достигнет своих целей как на поле боя, так и за столом переговоров", - подчеркнул Салливан.

Старший советник конгресса США Массаро отметил , что нужно разрешить Украине бить по военным объектам в РФ и в оккупированных Беларуси и Крыму.

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