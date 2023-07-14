Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Накануне Вильнюсского саммита НАТО мы проводили акции в каждой столице страны Альянса. Украинские общины выходили на улицы, встречались с политиками, работали с медиа, чтобы убедить эти государства в необходимости приглашения Украины в НАТО. Это возможность, чтобы наши общины стали политическими игроками, поэтому работаем с руководителями общин в каждой ключевой стране мира, будь то в Аргентине и Бразилии или с общинами в Германии, Польше, Франции, куда приехало много украинцев. И мы над этим работаем, идет прогресс", - сказал президент Всемирного Конгресса Украинцев.

Павел Грод добавил, что до того как Украина получила статус кандидата в ЕС, велась активная деятельность украинских общин в странах Евросоюза, где они активно встречались с европейскими политиками.

"Мы знаем, что политика – локальный вопрос. И мы в демократическом мире понимаем, что нужно работать на локальном уровне, чтобы влиять на процессы. Таким образом пытаемся усиливать интересы Украины", - подытожил Грод .