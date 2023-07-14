Мы работаем, чтобы украинские общины в разных странах стали политическими силами, - президент Всемирного Конгресса Украинцев Грод
Президент Всемирного Конгресса Украинцев Павел Грод отметил, что нужно работать на локальном уровне, чтобы влиять на процессы
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"Накануне Вильнюсского саммита НАТО мы проводили акции в каждой столице страны Альянса. Украинские общины выходили на улицы, встречались с политиками, работали с медиа, чтобы убедить эти государства в необходимости приглашения Украины в НАТО. Это возможность, чтобы наши общины стали политическими игроками, поэтому работаем с руководителями общин в каждой ключевой стране мира, будь то в Аргентине и Бразилии или с общинами в Германии, Польше, Франции, куда приехало много украинцев. И мы над этим работаем, идет прогресс", - сказал президент Всемирного Конгресса Украинцев.
Павел Грод добавил, что до того как Украина получила статус кандидата в ЕС, велась активная деятельность украинских общин в странах Евросоюза, где они активно встречались с европейскими политиками.
"Мы знаем, что политика – локальный вопрос. И мы в демократическом мире понимаем, что нужно работать на локальном уровне, чтобы влиять на процессы. Таким образом пытаемся усиливать интересы Украины", - подытожил Грод .
- 13 июля в Communities Army Of Ukraine сообщили , что в мире состоялось 33 митинга в поддержку предоставления Украине приглашения в НАТО.
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