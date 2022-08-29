Об этом Подоляк заявил в интервью Фактам .

По его словам, в первые часы после вторжения присутствовала психологическая неготовность уничтожать объекты критической инфраструктуры.

"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто — ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления — не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. ранним утром 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например", - сказал Подоляк.

Он добавил, что ситуация изменилась уже вечером 24 февраля.

"Первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это? Вот эту тогдашнюю неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. Однако где-то в 18:00 уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны все будем разрушать вместе с этими ржавыми российскими. танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - рассказал Подоляк.

Он также признал, что власти допустили стратегические, информационные и кадровые ошибки.

"Вы хотите найти стратегические ошибки. Но, по-моему, сегодня говорить, что Украина допустила их, неправильно. Тактические, ситуативные, некоторые информационные — да. Кадровые ошибки тоже есть, безусловно. Ведь одно дело работать в мирное время, другое — в военный. Если видно, что человек не справляется с кризисом, который находится в подавленном состоянии, то есть он не готов принимать решения и брать на себя ответственность, его нужно быстрее избавляться", - убежден Подоляк.

29 августа Михаил Подоляк заявил, что власти не знали точной даты полномасштабной агрессии РФ против Украины.

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