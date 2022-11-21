Мы проживем эту зиму…
Цель России – депопуляция, выжженная земля по принципу "так не достанься же ты никому"
Наверное, мне повезло. Как оказалось. Я выросла в маленьком городке в Винницкой области и прожила там начало 90-х… Я хорошо знаю, что такое отсутствие воды, света, канализации и иногда даже еды…
Нам повезло, у нас был колодец и плита. И дрова, и уголь. Плита давала тепло, и на ней можно было готовить горячее. Помню длинные темные зимние вечера около печки с родителями. С их разговорами с семечками…
А также ведра с водой, роскошь принять ванну и постоянное просеивание жженого угля.
По всей вероятности, нас уже скоро ждут такие же вечера… И в этом мало романтики.
Я постоянно думаю, как многие люди уедут из Украины этой зимой. И сколько уже наверняка не вернется. Я думаю о тех, кто поверил и вернулся осенью. Отправил детей в школу. И сейчас они часами там сидят в подвалах и ожидают самых длинных зимних каникул. Дети войны…
И в этом цель России – депопуляция, выжженная земля по принципу "так не достанься же ты никому".
Еще я думаю, как тяжело людям на фронте. В разбомбленном Бахмуте, Авдеевке, в Луганской области. Холодно. Не хватает связи, генераторов, "старлинков". И даже буржуек. И там это нужно не для комфорта, а для работы и выживания. Выживания страны.
Так случилось, что о комфорте, или точнее выживании гражданских будет думать каждый сам. Хотя именно такой сценарий был ожидаемым, и даже я писала о нем здесь несколько месяцев назад.
Сейчас нужно позаботиться о базовых запасах (хорошо осознаю их с детства):
- питьевая вода;
- емкость для хранения технической воды;
- радио на батарейках;
- еда длительного хранения – тушенка и другие консервы;
- теплая одежда, одеяла и, возможно, палатка (да, в ней очень хорошо сохраняется тепло)
– зарядка для смартфона на солнечных батареях.
В идеале – место с огнем, типа печки или буржуйки. Дрова. И генератор с запасами бензина или дизеля. Можно еще баллон газа с плиткой. Аккумулятор на солнечных панелях, но это уже практически роскошь. Для связи заказывают starlink, но это двойная роскошь, поскольку для его работы нужно либо аккумулятор, либо генератор.
Мы проживем эту зиму.
И уже весной и летом нас ждет бум спроса на теплонасосы и солнечные панели с аккумуляторами. Потому что это уже вопрос безопасности. Так произойдет энергетическая модернизация и энергетическая независимость.
Настанет независимость полная. Которая украинцам дается едва ли не самой высокой ценой в мире… Ценой крови, пота и слез. Ценой страданий и одновременно радостью побед и взаимопомощи и поддержки. Ценой ощущения, как много мы можем.
Мы проживем эту зиму…
Об авторе. Виктория Сюмар, журналист, медиаэксперт.
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