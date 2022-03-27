"Мы против принудительной эвакуации": Красный крест возразил, что открыл офис в Ростове-на-Дону

Об этом сообщает Красный крест, передает Еспресо. TV.

"В последние дни в отношении МККК распространяется ложная информация, на которую нам следует обязательно ответить, поскольку она может очень негативно повлиять на людей, страдающих конфликтом в Украине. Эта ложная информация также подвергает риску персонал Красного Креста и волонтеров на местах, и может также поставить под угрозу наш доступ к людям, которым срочно требуется помощь", - говорится в сообщении.

В организации отмечают, что "МККК никогда не помогает организации или осуществлению принудительной эвакуации".

"Это правило действует везде, где мы работаем. Мы бы не поддержали ни одну операцию вопреки воле людей и нашим принципам. Мы участвовали в двух эвакуациях людей в Украине: они состоялись в Сумах 15 и 18 марта, когда мы помогли гражданскому населению безопасно выйти из города.В обоих случаях люди добровольно сели в автобусы, которыми добрались другого украинского города - Лубны", - пишут в МККК.

Также сообщается, что МККК увеличил объем своего реагирования, разместив дополнительные команды в Украине и соседних странах, в частности, в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и России.

"В рамках этого увеличения масштаба деятельности в регионе мы также обсуждаем открытие офиса в Ростове на юге России, где нашего офиса нет. В последние 10 дней и в рамках дипломатических усилий МККК Президент МККК Петер Маурер ездил в Украину и Россию, где встретился с представителями этих двух стран для обсуждения критически важных гуманитарных вопросов.Построение и поддержка диалога со сторонами конфликта абсолютно необходимы для получения доступа к пострадавшим людям через получение необходимых гарантий безопасности для наших работников, чтобы доставить помощь, которая спасает жизнь. обязательства по международному гуманитарному праву, в частности о гуманитарном посещении МККК военнопленных и других лиц, находящихся под защитой Женевских Конвенций, где бы они ни были", - пишут в организации и подчеркивают, что их единственной целью является "облегчение страданий людей, что страдают от вооруженного конфликта".

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест планирует открыть офис в РФ недалеко от украинской границы. Это вызвало негодование у украинского населения.

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