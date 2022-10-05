Об этом она заявила на Варшавском форуме безопасности, цитирует Укринформ .

Она сказала, что сейчас идет борьба с диктатурой, борьба за ценности, демократию и свободу. Также оппозиционер из Беларуси попросила украинской поддержки.

"Без свободной Украины не будет свободной Беларуси... Мы не просим вас воевать вместо нас. Мы просим вашей поддержки, чтобы дать нам силы бороться", - подчеркнула Тихановская.

Также она призвала международное сообщество продолжать оказывать давление на белорусский режим.

29 сентября оппозиция Беларуси заявила, что Лукашенко готовит страну к войне против Украины.

Впоследствии, 4 октября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал , что его страна участвует в "спецоперации" в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb