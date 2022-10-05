"Мы просим вашей поддержки": Светлана Тихановская обратилась к Украине
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Украине и попросила поддержки
Об этом она заявила на Варшавском форуме безопасности, цитирует Укринформ .
Она сказала, что сейчас идет борьба с диктатурой, борьба за ценности, демократию и свободу. Также оппозиционер из Беларуси попросила украинской поддержки.
"Без свободной Украины не будет свободной Беларуси... Мы не просим вас воевать вместо нас. Мы просим вашей поддержки, чтобы дать нам силы бороться", - подчеркнула Тихановская.
Также она призвала международное сообщество продолжать оказывать давление на белорусский режим.
- 29 сентября оппозиция Беларуси заявила, что Лукашенко готовит страну к войне против Украины.
- Впоследствии, 4 октября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал , что его страна участвует в "спецоперации" в Украине.
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