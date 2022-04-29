Мы просим партнеров определиться с гарантиями безопасности для Украины, – Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter .

Кулеба считает, что к российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но впоследствии не смогла стать членом НАТО. Поэтому ведущие страны должны определиться с гарантиями безопасности Украины.

"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Тогда мы стучали в двери НАТО, но они так и не открылись. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан безопасностью Украине, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", – говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.

Затем он заявил, что видит Японию среди гарантов безопасности Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, пока не будет решение вопроса Крыма и Донбасса.