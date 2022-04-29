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Главная война с Россией Мы просим партнеров определиться с гарантиями безопасности для Украины, – Кулеба

Мы просим партнеров определиться с гарантиями безопасности для Украины, – Кулеба

29 апреля, 2022 пятница
10:43
война с Россией

Украина просит международных партнеров решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить нашей стране в случае какой-либо агрессии в будущем

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter .

Кулеба считает, что к российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но впоследствии не смогла стать членом НАТО. Поэтому ведущие страны должны определиться с гарантиями безопасности Украины.

"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Тогда мы стучали в двери НАТО, но они так и не открылись. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан безопасностью Украине, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", – говорится в сообщении.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.
  • Затем он заявил, что видит Японию среди гарантов безопасности Украины.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, пока не будет решение вопроса Крыма и Донбасса.

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Дмитрий Кулеба
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