Мы просим партнеров определиться с гарантиями безопасности для Украины, – Кулеба
Украина просит международных партнеров решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить нашей стране в случае какой-либо агрессии в будущем
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter .
Кулеба считает, что к российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но впоследствии не смогла стать членом НАТО. Поэтому ведущие страны должны определиться с гарантиями безопасности Украины.
"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Тогда мы стучали в двери НАТО, но они так и не открылись. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан безопасностью Украине, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", – говорится в сообщении.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.
- Затем он заявил, что видит Японию среди гарантов безопасности Украины.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, пока не будет решение вопроса Крыма и Донбасса.
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