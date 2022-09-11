"Мы продвигаемся вперед": компания Baykar не отменяет планы на производство "байрактаров" в Украине
Турецкая компания Baykar купила земельный участок в Украине под строительство завода и не планирует отменять планы на производство из-за войны войны
Об этомсообщили на сайте Радио Свобода.
Генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что этот проект был задуман еще до начала полномасштабной войны в Украине.
"Когда президент Зеленский посетил Baykar в 2019 году, мы пообещали, что создадим научно-производственный центр в Украине. И с тех пор работаем. 3 февраля этого года наши правительства, Турции и Украины, подписали Соглашение о сотрудничестве для поддержки высокотехнологичных аэрокосмических отраслей. И после этого мы начали проектировать этот завод, этот инвестиционный план. И мы продвигаемся вперед", – рассказал он.
Компания Baykar уже купила земельный участок в Украине под строительство завода, там планируют выпускать кроме Bayraktar TB2 другие модели беспилотников: например, тяжелый Akıncı и истребитель Kızılelma.
"В 2018 году ни одна страна не согласилась поддерживать Украину технологиями ударных беспилотников. Только Турция сделала это, и мы построили очень крепкие отношения с Украиной, очень прочная связь, которая действительно выгодна обеим странам, и мы продолжаем это делать", – сказал гендиректор. Байкар.
Также, по словам Халука Байрактара, их дроны по-прежнему были востребованы и продавались в 24 странах мира. Однако после того, как беспилотники Bayraktar TB2 показали свою эффективность в войне в Украине, их технологии больше заинтересовались европейскими странами.
- Напомним, что в начале августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.
- 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Халуком Байрактаром и наградил его орденом "За заслуги".
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