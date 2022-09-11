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"Мы продвигаемся вперед": компания Baykar не отменяет планы на производство "байрактаров" в Украине

11 сентября, 2022 воскресенье
18:43
Технологии Bayraktar Байрактар

Турецкая компания Baykar купила земельный участок в Украине под строительство завода и не планирует отменять планы на производство из-за войны войны

Об этомсообщили на сайте Радио Свобода.

Генеральный директор компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что этот проект был задуман еще до начала полномасштабной войны в Украине.

"Когда президент Зеленский посетил Baykar в 2019 году, мы пообещали, что создадим научно-производственный центр в Украине. И с тех пор работаем. 3 февраля этого года наши правительства, Турции и Украины, подписали Соглашение о сотрудничестве для поддержки высокотехнологичных аэрокосмических отраслей. И после этого мы начали проектировать этот завод, этот инвестиционный план. И мы продвигаемся вперед", – рассказал он.

Компания Baykar уже купила земельный участок в Украине под строительство завода, там планируют выпускать кроме Bayraktar TB2 другие модели беспилотников: например, тяжелый Akıncı и истребитель Kızılelma.

"В 2018 году ни одна страна не согласилась поддерживать Украину технологиями ударных беспилотников. Только Турция сделала это, и мы построили очень крепкие отношения с Украиной, очень прочная связь, которая действительно выгодна обеим странам, и мы продолжаем это делать", – сказал гендиректор. Байкар.

Также, по словам Халука Байрактара, их дроны по-прежнему были востребованы и продавались в 24 странах мира. Однако после того, как беспилотники Bayraktar TB2 показали свою эффективность в войне в Украине, их технологии больше заинтересовались европейскими странами.

  • Напомним, что в начале августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.
  • 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Халуком Байрактаром и наградил его орденом "За заслуги".

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Мир
Турция
война с Россией
оружие для Украины
Байрактар
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