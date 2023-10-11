"Мы продвигаемся шаг за шагом": Зеленский о контрнаступлении ВСУ
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает продвигаться "шаг за шагом", несмотря на российскую агрессию и попытки атаковать
Об этом он заявил в интервью France 2.
"Россия безуспешно пытается контратаковать, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом", – сказал Зеленский.
По его словам, украинские бойцы двигаются не так быстро, "как бы нам хотелось или на как мы надеялись".
Лидер государства также добавил, что "время на стороне" россиян, поэтому нельзя допустить, что помощь Украине была прервана.
- 9 октября украинские войска продолжали контрнаступательные операции и продвинулись на западе Запорожской области возле Вербового и Клищиевки и Андреевки.
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