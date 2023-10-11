"Мы продвигаемся шаг за шагом": Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Об этом он заявил в интервью France 2.

"Россия безуспешно пытается контратаковать, а мы продолжаем продвигаться шаг за шагом", – сказал Зеленский.

По его словам, украинские бойцы двигаются не так быстро, "как бы нам хотелось или на как мы надеялись".

Лидер государства также добавил, что "время на стороне" россиян, поэтому нельзя допустить, что помощь Украине была прервана.