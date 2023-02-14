Об этом он сказал во время трансляции пресс-конференции в эфире Эспрессо.



"Что касается боевых самолетов, не готов сейчас сделать ни одного объявления. Мы будем продолжать работать с Украиной для того, чтобы понять, в чем Украина больше всего нуждается. Мы сейчас акцентируем внимание на контрнаступлении весной. У нас есть над чем работать, в частности сейчас говорим о тех системах, которые Украине предоставляются, а именно Stryker, Bradley, минометы, артиллерийские установки и др. Очень важно сейчас создать целостную картину из всего этого вооружения, чтобы понять, что Украина должна все необходимо, чтобы перейти в контрнаступление весной, и это был фокус нашей нынешней встречи", - заметил Ллойд Остин.