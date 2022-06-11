Мы продолжим еще мощнее работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение, - Зеленский о статусе кандидата в ЕС
Президент Владимир Зеленский считает, что предоставление Украине статуса кандидаты в члены ЕС усилит Евросоюз
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Сегодня начался финальный этап большого дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели. И мы на самом деле в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уверен, уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины", – сказал Зеленский.
Он убежден, что это решение может усилить не только Украину, но и весь Евросоюз.
"Просто что еще должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт сохранения Украины вне Евросоюза, европейского объединения работает против Европы? Например, для российских оккупантов все очевидно. Они так и говорят, когда издеваются над нашими людьми, что это якобы за то, что Украина ушла в Европу. А откуда тогда в Европе скептики? Мы продолжим еще мощнее работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение. Оно для нас очень важно", - отметил президент.
Он рассказал о переговорах с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
"Я рад отметить ее искренность. Именно Еврокомиссия будет готовить заключение о нашей заявке. Украина в кратчайшие сроки предоставила все необходимые ответы, и это было сделано качественно. На следующей неделе будет еще много таких же важных и, я надеюсь, плодотворных переговоров с европейскими лидерами" , – подытожил Зеленский.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишин заявила , что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.
- Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии .
- Еврокомиссия обещает заключение о кандидатстве Украины в ЕС за неделю до саммита лидеров .
- Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии
- По данным Bloomberg, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС , но выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное