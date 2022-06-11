Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Сегодня начался финальный этап большого дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели. И мы на самом деле в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уверен, уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины", – сказал Зеленский.

Он убежден, что это решение может усилить не только Украину, но и весь Евросоюз.

"Просто что еще должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт сохранения Украины вне Евросоюза, европейского объединения работает против Европы? Например, для российских оккупантов все очевидно. Они так и говорят, когда издеваются над нашими людьми, что это якобы за то, что Украина ушла в Европу. А откуда тогда в Европе скептики? Мы продолжим еще мощнее работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение. Оно для нас очень важно", - отметил президент.

Он рассказал о переговорах с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Я рад отметить ее искренность. Именно Еврокомиссия будет готовить заключение о нашей заявке. Украина в кратчайшие сроки предоставила все необходимые ответы, и это было сделано качественно. На следующей неделе будет еще много таких же важных и, я надеюсь, плодотворных переговоров с европейскими лидерами" , – подытожил Зеленский.