Мы продолжим борьбу: командиры из "Азовстали" сделали первые заявления по возвращении в Украину
В субботу, 8 июля, в Украину прибыли возвращенные из Турции командиры "Азовстали", они выступили перед журналистами
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Денис "Рэдис" Прокопенко заявил, что они вернулись, чтобы продолжить борьбу.
"Хочу поблагодарить президента, силы обороны, каждого солдата, который продолжает бороться с оккупантом на фронте в то время, когда мы были в плену. Это очень большой вклад в нашу независимость, за наше государство, суверенитет и территориальную целостность. Я глубоко убежден, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно скажем свое слово в бою", - сказал Прокопенко.
Командир полка "Азов" отметил успехи ВСУ на фронте.
"И самое главное сегодня то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории. И мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война пришла к логическому завершению", - заявил "Рэдис".
Святослав "Калина" Пономарь зацитировал Лесю Украинку.
"Всегда думал, как образно, без подробностей описать наше пребывание в Турции. И приходит в голову только слова известной украинской поэтессы, мать украинской поэзии Леси Украинки. Это то, как нам было в Турции. Это цитата и последнее предложение я немного видоизменил, чтобы оно было под нас:
"Мы паралитики с блестящими глазами,
Душой – сильные, волей – слабые,
За спинами у нас растут орлиные крылья,
Но наручниками мы были прикованы к турецкой земле".
Я хочу поблагодарить господина президента, всю команду, хочу поблагодарить всех за то, что нашли этот ключик, дали нам его и смогли открыть эти наручники. Мы вернулись и дальше будем делать свою работу. Мы военные, мы давали присягу", - говорится в заявлении "Калины".
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Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию и встретился с лидером страны Реджепом Таипом Эрдоганом.
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Вместе с Зеленским в Украину вернулись находившиеся в Турции командиры из "Азовстали" после российского плена.
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