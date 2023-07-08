Мы продолжим борьбу: командиры из "Азовстали" сделали первые заявления по возвращении в Украину

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Денис "Рэдис" Прокопенко заявил, что они вернулись, чтобы продолжить борьбу.

"Хочу поблагодарить президента, силы обороны, каждого солдата, который продолжает бороться с оккупантом на фронте в то время, когда мы были в плену. Это очень большой вклад в нашу независимость, за наше государство, суверенитет и территориальную целостность. Я глубоко убежден, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно скажем свое слово в бою", - сказал Прокопенко.

Командир полка "Азов" отметил успехи ВСУ на фронте.

"И самое главное сегодня то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории. И мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война пришла к логическому завершению", - заявил "Рэдис".

Святослав "Калина" Пономарь зацитировал Лесю Украинку.

"Всегда думал, как образно, без подробностей описать наше пребывание в Турции. И приходит в голову только слова известной украинской поэтессы, мать украинской поэзии Леси Украинки. Это то, как нам было в Турции. Это цитата и последнее предложение я немного видоизменил, чтобы оно было под нас:

"Мы паралитики с блестящими глазами,

Душой – сильные, волей – слабые,

За спинами у нас растут орлиные крылья,

Но наручниками мы были прикованы к турецкой земле".

Я хочу поблагодарить господина президента, всю команду, хочу поблагодарить всех за то, что нашли этот ключик, дали нам его и смогли открыть эти наручники. Мы вернулись и дальше будем делать свою работу. Мы военные, мы давали присягу", - говорится в заявлении "Калины".