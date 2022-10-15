"Мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - Маск о Starlink

Об этом он написал у себя в Twitter .

"Черт с ним... несмотря на то, что Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - написал он

14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. Кроме этого, в письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может обходиться около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

15 октября в Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя. Там говорят, что ведут переговоры не только со SpaceX, но и другими компаниями спутниковой связи.

Позже 15 октября основатель SpaceX Илон Маск заявил , что Россия активно пытается "убить" единственную систему связи Starlink, работающую на фронте в Украине.

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