Мы продолжаем освобождать наши земли от оккупантов, благодарны каждому, кто реально помогает, кто имеет выдержку, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Мы продолжаем освобождать наши земли от оккупантов, благодарны каждому, кто реально помогает, кто имеет выдержку и закалку" настоящего патриота", - пишут в ОК "Юг".

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