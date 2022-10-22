Мы продолжаем освобождать наши земли от оккупантов, благодарны каждому, кто реально помогает, кто имеет выдержку, - ОК "Юг"
В оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российской оккупации
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Мы продолжаем освобождать наши земли от оккупантов, благодарны каждому, кто реально помогает, кто имеет выдержку и закалку" настоящего патриота", - пишут в ОК "Юг".
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