Мы продолжаем как можно скорее поставлять вооружение и технику в Украину, - Белый дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что власти США предоставляют Украине вооружение исключительно для того, чтобы помочь ей защитить свою территорию.

"Россия продолжает добиваться незначительных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее производить поставки вооружений и техники. Украинцы борются за свою демократию", - сказала Жан-Пьер.

В Белом доме подчеркнули, что США "намерены делать все возможное, чтобы украинцы были в сильном положении и могли защищать себя. Чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы".

Напомним, в ответ на активную санкционную и политику безопасности, Россия ввела санкции еще против 61 гражданина США, среди которых топ-чиновники и руководители корпораций

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