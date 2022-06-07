Мы продолжаем как можно скорее поставлять вооружение и технику в Украину, - Белый дом
Власти США продолжат активно представлять военную помощь Киеву на фоне "незначительных успехов" России
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что власти США предоставляют Украине вооружение исключительно для того, чтобы помочь ей защитить свою территорию.
"Россия продолжает добиваться незначительных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее производить поставки вооружений и техники. Украинцы борются за свою демократию", - сказала Жан-Пьер.
В Белом доме подчеркнули, что США "намерены делать все возможное, чтобы украинцы были в сильном положении и могли защищать себя. Чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы".
- Напомним, в ответ на активную санкционную и политику безопасности, Россия ввела санкции еще против 61 гражданина США, среди которых топ-чиновники и руководители корпораций
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