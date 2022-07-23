Мы продолжаем готовить порты к выполнению соглашения о "зерновых коридорах", - замминистра инфраструктуры
Украина продолжает готовиться к выполнению соглашения по экспорту зерна, несмотря на обстрелы порта в Одессе
Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.
Он назвал обстрел Россией одесского порта деструктивным шагом со стороны РФ.
"Мы не подписывали документ именно с Россией, потому что у нас нет доверия к этому государству, подписывали с ООН и турецкими властями. Именно сейчас в Турции проходит техническая встреча, на которой обсуждается, когда будет создан координационный центр. Мы планируем, что он будет создан уже 24 июля", - сказал он.
По словам замминистра, Украина продолжает готовить порты к выполнению соглашения о "зерновых коридорах".
"Технически готовить порты российского региона для возможности экспорта зерна и соответствующих продуктов переработки. Готовить портовую инфраструктуру – терминалы, флот, персонал и так далее", – подытожил Васьков.
- 22 июля 2022 года Украина, Турция и генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор.
- 22 июля Мининфраструктуры заявило, что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.
- 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.
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