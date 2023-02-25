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Главная война с Россией "Мы продолжаем борьбу": Кулеба заверил, что РФ будет исключена из Совбеза ООН

"Мы продолжаем борьбу": Кулеба заверил, что РФ будет исключена из Совбеза ООН

25 февраля, 2023 суббота
01:36
война с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает присутствие России в Совете Безопасности ООН на правах постоянного члена крупнейшим дипломатическим мошенничеством XX века

Об этом Кулеба сказал журналистам во время заседания Совбеза ООН, посвященного годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, передает Укринформ.

"Я понимаю, что это не самый приятный разговор, который бы эта организация (ООН – ред.) хотела вести, – о том, как Россия попала в Совет Безопасности… Но это было самое большое мошенничество в мировой дипломатии в ХХ веке. И эта проблема должна быть исправлена. Неважно, сколько времени это займет, мы продолжим борьбу", – заявил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что не сомневается в поддержке друзей нашего государства, "и это будет только усиливать коалицию в поддержку Украины и в защиту Устава ООН".

По его словам, заседание Совбеза "подтвердило самое главное: Россия находится в изоляции". Москва абсурдно и цинично интерпретирует события, но "международное сообщество не покупается" на это, о чем свидетельствует принятие в четверг 141-м голосом украинской резолюции ГА ООН по миру.

Глава МИД пояснил, что такая резолюция не могла быть принята в Совете Безопасности ООН, поскольку Россия, в нарушение всех правил и процедур, в 1991 году заменила табличку "СССР" на "РФ" и пользуется правом вето, превратив место постоянного члена "буквально в трон" безнаказанности".

Министр напомнил, что Россия воспользовалась правом вето больше, чем любая другая страна, "препятствуя разрешению многих конфликтов и прекращению страданий тысяч людей".

  • 23 февраля Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию , выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира. За проголосовавшую 141 страну, против 7, воздержались 32. Против: Россия, Беларусь, Эритрея, КНДР, Мали, Никарагуа и Сирия.

Дмитрий Кулеба
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