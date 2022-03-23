Мы призываем земляков в Крыму лучше выбирать арест, чем войну против своего народа – член Меджлиса крымскотатарского народа

"Мы ведем активную информационно работу с нашими земляками, чтобы они прятались от оккупационной армии и не шли на войну против Украины, или лучше выбирали вариант быть в СИЗО, но не воевать против своего народа. Если же кто-то уже попал в оккупационную армию, то призываем сдаваться в плен украинским войскам", – подчеркнул он в эфире Espreso TV.



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Бариев заметил, что оккупанты ходят в дома крымских татар. По его словам, это было зафиксировано как в Симферополе, так и в других районах временно оккупированного Крыма."Там приходят представители военкоматов и ведут записи, кто есть дома, кто нет. Также они отдельно отмечают, кто служил на срочной службе в России, или подписывал контракт, имел ли опыт службы в ВСУ, или же в советской армии", - сказал Бариев. .Также он добавил, что, к сожалению, есть случаи, когда ребята подписывали контракт на службу в России еще до начала горячей фазы войны, поэтому их забрали в ряды оккупационных войск. Бариев подчеркнул, что их призывают сдаваться в плен украинской армии.