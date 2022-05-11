Дипломат рассказал об этом в эфире Еспресо.

"В обращении ко всем парламентам мира мы будем говорить не только о том, что Россия – государство-террорист, но и призываем все государства назвать действия РФ в Украине геноцидом украинцев. Мы призываем мир признать действия России военными преступлениями и преступлениями против человечества. Мы были первыми, кто подал в Россию в Гаагский суд и сейчас наш министр юстиции говорит, что уже 40 государств присоединились. Мы призываем другие страны создать специальный трибунал, чтобы выдать специальный ордер для задержания всех преступников. Даже если РФ не будет участвовать в этом суде, государство- террорист будет нами осуждено", - отметил Павилионис.

Литовский чиновник подчеркнул, что россияне целенаправленно избивали по объектам гражданской инфраструктуры, чтобы достичь большого числа жертв, поэтому преступность Российской Федерации не вызывает у власти Литвы никакого сомнения.

"Сейчас без каких-либо дискуссий, единогласно все партии Литвы проголосовали за то, чтобы мы называли Россию террористическим государством, совершающим террористические акты. А у нас есть разные политические деятели, даже самые радикальные и те, которые не так громко говорят о России, поддержали такое решение, я сам был в Буче и других местах Украины и видел, эти старые советские здания, которые были уничтожены авиационными бомбами. как можно большего числа погибших", - заметил Жигимантас Павилионис.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать РФ государством-спонсором терроризма.

19 апреля в Госдепе США заявили, что рассматривают возможность признания России государством-спонсором терроризма.

10 мая 2022 г. Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством .

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