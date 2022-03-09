Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления, - Джонсон об авианалете на роддом в Мариуполе

Об этом он написал в Twitter.



"Нет ничего хуже нападения на беззащитных людей. Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления", - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb