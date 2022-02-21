"Мы приветствуем эту инициативу": Кулеба о возможном саммите безопасности Байдена и Путина
Глава МИД Дмитрий Кулеба одобрительно относится к потенциальному саммиту безопасности президентов США и РФ для урегулирования ситуации на границе Украины и России
Об этом Дмитрий Кулеба заявил перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщает Еспресо.TV.
"Мы приветствуем эту инициативу. Мы считаем, что стоит попробовать каждое усилие, направленное на дипломатическое решение. Госсекретарь Блинкен заверил меня, как это было до сих пор, что никаких решений по Украине не будут принимать у нас за спиной. И мы будем тесно координироваться во время подготовки саммита, чтобы согласовать позиции и обеспечить, что наши интересы учитываются", – сказал министр иностранных дел Украины.
Он выразил надежду, что результатом саммита Джо Байдена и Владимира Путина будет отвод российских войск от границы Украины. По словам Кулебы, это будет четким сигналом о том, что Россия готова к деэскалации.
- Напомним, американский и российский президенты при посредничестве своего французского коллеги Эммануэля Макрона договорились провести двустороннюю встречу по вопросам урегулирования ситуации на украинско-российской границе.
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