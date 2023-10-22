"Мы приняли неправильное решение": спикер парламента Чехии об оккупации Крыма в 2014 году

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

По словам спикера, Россия могла принять "недостаточную реакцию" западных стран, как слабость. Поэтому РФ решилась на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Сейчас я считаю, что мы однозначно приняли неправильное решение не давить на Россию, поскольку наш ответ был недостаточным. И я почти уверена, что теперь не только я, но и другие лидеры хорошо знают, что это была ошибка... И для России это, конечно, выглядело как слабость, и поэтому они решили сделать то, что они сделали, то, что они все еще делают", - сказала она.