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Главная Война с Россией "Мы приняли неправильное решение": спикер парламента Чехии об оккупации Крыма в 2014 году

"Мы приняли неправильное решение": спикер парламента Чехии об оккупации Крыма в 2014 году

22 октября, 2023 воскресенье
10:46
Война с Россией

Спикер палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова заявила, что западные страны приняли неправильное решение, когда РФ оккупировала Крым в 2014 году

Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

По словам спикера, Россия могла принять "недостаточную реакцию" западных стран, как слабость. Поэтому РФ решилась на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Сейчас я считаю, что мы однозначно приняли неправильное решение не давить на Россию, поскольку наш ответ был недостаточным. И я почти уверена, что теперь не только я, но и другие лидеры хорошо знают, что это была ошибка... И для России это, конечно, выглядело как слабость, и поэтому они решили сделать то, что они сделали, то, что они все еще делают", - сказала она.

  • Дипломат Владимир Огрызко рассказал , что американские партнеры не верили в то, что Российская Федерация может развязать войну против Украины.
Чехия
Крым
аннексия Крыма
оккупированные территории
Мир про Украину
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