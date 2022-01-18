"Мы примем это решение": МИД Канады по предоставлению вооружения Украине

Об этом говорится на брифинге Мелани Жоли и главе МИД Украины Дмитрии Кулебе.



"О предоставлении военного оборудования. Мы слышали от украинских властей о необходимости в таком оборудовании. И мы также примем это решение", - сказала глава МИД Канады.



Напомним, что Великобритания начала поставлять в Украину противотанковые гранатометы NLAW.

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