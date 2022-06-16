Об этом сообщает BFMTV.



Сообщается, что президент Франции отметил "героизм украинцев перед российским варварством" и отметил, что он вместе со своими немецким, итальянским и румынским коллегами приехали, чтобы "продемонстрировать свое уважение и восхищение украинским народом".



"Мы все видели фотографии опустошенного города, который, однако, является городом-героем, ведь именно здесь украинцы остановили российские войска, которые двигались в Киев. Это героизм не только армии, но и всего украинского населения", - прокомментировал Макрон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом

Чуть позже отдельно в столицу Украины приехал и президент Румынии Клаус Иоганнис.

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