Мы приехали сюда, чтобы показать свое восхищение мужеством украинского народа, - Макрон во время визита в Ирпень
Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.
Об этом сообщает BFMTV.
Сообщается, что президент Франции отметил "героизм украинцев перед российским варварством" и отметил, что он вместе со своими немецким, итальянским и румынским коллегами приехали, чтобы "продемонстрировать свое уважение и восхищение украинским народом".
"Мы все видели фотографии опустошенного города, который, однако, является городом-героем, ведь именно здесь украинцы остановили российские войска, которые двигались в Киев. Это героизм не только армии, но и всего украинского населения", - прокомментировал Макрон.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом
- Чуть позже отдельно в столицу Украины приехал и президент Румынии Клаус Иоганнис.
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