Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей", - отметил Зеленский.

Он отметил, что сейчас ширина фронта уже более 2,5 тыс. км, но "чувствуется, что стратегическая инициатива - все же за нами".

"Мы придем во все наши города, во все наши села, в которых пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях. Хотя украинских флагов там, я уверен, очень много – просто у людей, просто дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим – увидим повсюду, когда вернемся. Мы придем в Херсон. И обычные херсонцы на улицах города будут встречать именно нашу армию", - сказал президент.

По его мнению, провал оккупантов, пытавшихся праздновать так называемый День России, только доказывает, что Херсон – это украинский город и херсонцы будут праздновать только украинские праздники.

"Мы придем в Мелитополь. И вернем всем мелитопольцам возможность жить без страха. И, кстати, все коллаборанты, угрожающие сейчас отобрать землю у фермеров в Мелитополе и других районах Запорожья, сами - очень вероятно - окажутся в этой земле. Мы придем в Мариуполь. И освободим город уже в третий раз. Его освободили в 1943 году от нацистов – блестящей операцией. В 2014-м, именно в этот день, 13 июня, благодаря мужеству наших "азовцев" и других подразделений Мариуполь был уволен во второй раз. Освобожден от боевиков, тогда еще не осознавших полностью, к чему их направляет российское государство. А сейчас они видят это. Видят сожженный Мариуполь. Видят, зачем туда пришли россияне", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не позволит сделать этот город мертвым.

"Мы вернем его. Обязательно. Нужно только достаточно оружия, чтобы это обеспечить. Оно есть у партнеров. В достаточном объеме. И работаем каждый день, чтобы появилась также и политическая воля для предоставления нам этого оружия. Мы придем в Энергодар. И я хочу повторить каждому и каждому в городе, кто выходил на улицы против российских военных, кто отказывается сотрудничать с оккупантами и кто сегодня нас ждет. Хочу повторить, что мы ни на день не забывали о нашем Энергодаре", - добавил президент.

По его мнению, оккупанты держат территории в цивилизационной блокаде.

"Они пытаются сделать так, чтобы люди не просто ничего не знали об Украине и о том, как мы стараемся освободить нашу территорию. Но чтобы даже не думали о возвращении к нормальной жизни, чтобы смирились. В части районов оккупанты сознательно не дают возобновить поставки электричества. Во многих общинах они просто заблокировали связь. Отключают наше телевидение. Закрыли выезд из оккупации и просто не дают даже гуманитарных коридоров, чтобы мы могли завезти людям хотя бы базовые товары и лекарства", - отметил Зеленский.

Он призвал передавать на оккупированную территорию уверенность, что деоккупация будет.

"Я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном юге, на Донбассе, на Харьковщине. Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что увольнение будет. Говорите Кирилловке, Геническе, Бердянске , Мангушу. Говорите Горловке, Донецку, Луганску. Говорите всем на Харьковщине, кто еще вынужден видеть российский флаг на нашей украинской земле. Говорите им, что украинская армия обязательно придет", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина деоккупирует Крым.

"Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил себе драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой. Нет сегодня того человека, который точно скажет , сколько времени продлится наш путь до победы. Но абсолютное большинство людей сегодня уже осознает – именно таков наш путь. Именно так завершится эта война", - отметил президент.

Зеленский заявил, что Украина отстроит все, что разрушили оккупантов.

"От Волновахи до Чорткова. Потому что это Украина. И это на нашу судьбу пришлось возвращать и укреплять", - подытожил он.