Публицист рассказал об этом в эфире Еспресо.

"Мы можем сказать, что 100 дней войны приближают нас к третьему этапу - самому важному. Битву за Донбасс, как и в первые дни войны, можно назвать битвой за Украину. Хочу обратить внимание на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли , который сказал, что ближайшие недели состоится либо переход к позиционной войне, либо одна из сторон уверенно победит. Но Милли также добавил, что было бы лучше завершить все переговорами", - отметил Бадрак.

Писатель добавил, что наши партнеры США и Великобритания единодушны с Украиной в том, что путинский режим в России необходимо уничтожить.

"Второй этап, начавшийся в апреле, мы начали с того, что снова просили в более мощное артиллерийское оружие. Мы почувствовали, что находимся в зависимости от Западных партнеров. В то же время продолжается битва за Украину и в этом сражении Соединенные Штаты Америки и Великобритания занимают позицию – уничтожить режим Путина", - заметил Валентин Бадрак.

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июня , Россия сосредоточила силы на Донецком и Луганском направлениях, кафиры штурмуют Северодонецк и Камышеваху.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что в течение следующих 1-2 недель нас ждет главное военное столкновение вокруг Северодонецка в Луганской области.

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