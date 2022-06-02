Мы приближаемся к третьему этапу войны: битва за Донбасс – битва за всю Украину, – публицист Бадрак
Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель, публицист Валентин Бадрак высказал мнение, что в войне с Россией мы приближаемся к этапу, когда битва за Донбасс является битвой за всю Украину
Публицист рассказал об этом в эфире Еспресо.
"Мы можем сказать, что 100 дней войны приближают нас к третьему этапу - самому важному. Битву за Донбасс, как и в первые дни войны, можно назвать битвой за Украину. Хочу обратить внимание на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли , который сказал, что ближайшие недели состоится либо переход к позиционной войне, либо одна из сторон уверенно победит. Но Милли также добавил, что было бы лучше завершить все переговорами", - отметил Бадрак.
Писатель добавил, что наши партнеры США и Великобритания единодушны с Украиной в том, что путинский режим в России необходимо уничтожить.
"Второй этап, начавшийся в апреле, мы начали с того, что снова просили в более мощное артиллерийское оружие. Мы почувствовали, что находимся в зависимости от Западных партнеров. В то же время продолжается битва за Украину и в этом сражении Соединенные Штаты Америки и Великобритания занимают позицию – уничтожить режим Путина", - заметил Валентин Бадрак.
- По информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 июня , Россия сосредоточила силы на Донецком и Луганском направлениях, кафиры штурмуют Северодонецк и Камышеваху.
- Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что в течение следующих 1-2 недель нас ждет главное военное столкновение вокруг Северодонецка в Луганской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное