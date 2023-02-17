"Мы предполагаем, что количество достигает примерно 150 тысяч": Лубинец о незаконно вывезенных в РФ украинских детях

Об этом в комментарии изданию Укринформ, в Ивано-Франковске сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Официально верифицированных детей на территории Российской Федерации по состоянию на вчера остается 16 тысяч 207. Речь идет о детях, о которых я, как омбудсмен, знаю, из какого украинского города эти дети и где примерно они находятся на территории Российской Федерации. На самом деле это количество детей намного больше. Мы предполагаем, что это количество достигает примерно 150 тысяч детей. Россия говорит о цифре 733 тысяч украинских детей, которых они держат на своей территории. Впрочем, на наш взгляд, эта цифра преувеличена", - отметил он.

Кроме того, также по его словам, больше всего детей вывозили в РФ из временно оккупированных регионов, а это Луганщина, Донетчина, Херсонщина, Запорожье и Крым. Там фиксировались и другие нарушения.

"Когда освободили Херсон, я там был на третий день. Тогда мы установили мальчиков, которые были в русской пыточной. Один из них Виталий, 14 лет. Его в Херсоне пытали 10 дней. Его избили сильно, первую еду парень получил всего на 6-й день плена. Парня поймали с дядей возле разрушенной российской техники и обвинили их в том, что они эту технику фотографировали. А у них даже не было телефонов при себе. Но россиян это не остановило. Их избили, связали и пытали", – рассказал Лубинец.

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Также Лубинец отметил, что сейчас Украина стремится юридически признать факты вывоза украинских детей в войну геноцидом.

"Почему мы говорим о геноциде? Ведь согласно международному праву, одним из его признаков является принудительное перемещение из одной этногруппы в другую. Они берут украинских детей, которые общаются на украинском языке, перемещают на территорию РФ и говорят, будто вы никогда не были украинцами. Они запрещают использовать украинский язык, не выдают документы, не выпускают детей", – отметил он.

Между тем, люди на временно оккупированных территориях боятся обращаться к украинской власти о таких фактах.

"Даже факт обращения ко мне может быть трактован как шпионаж в пользу России. У них там цинизм просто зашкаливает", - подчеркнул Лубинец.

В то же время, по его словам, людям на временно оккупированных территориях нужно находить любую возможность уезжать. Также добавляется, что когда есть факты исчезновения людей, нужно пытаться любым способом сообщить об этом украинским властям и дать ей посыл, что нужна помощь.