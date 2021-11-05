Мы повторно открываем Закарпатье – Кулеба
Закарпатье – это одно из лучших мест, где можно говорить, что Украина интегральная часть Европы, в частности, Центральной Европы. Повторно открывая Закарпатскую область, мы открываем новые возможности для Украины
Об этом заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины на форуме идей и решений “Re:Open Zakarpattia”.
"На протяжении десятилетий представители органов власти Украины очень мало уделяли внимания этому региону, мы пытались исправить эту ошибку, - отметил Дмитрий Кулеба. - Закарпатье является важной областью не только в международном или центральноевропейском контексте, Закарпатье важно для Украины в целом. Невозможно лучше проиллюстрировать это, чем вспомнить 128-ю бригаду ВСУ. Эта без всяких преувеличений героическая бригада, наиболее готовых к бою, неофициально "Закарпатский легион", объединяет храбрых мужчин и женщин с разными идентичностями по-настоящему представляет тот регион, который она представляет. Первый герой, пожертвовавший своей жизнью, защищая от российской агрессии, был родом из Берегова –19-летний Роланд Попович".
Дмитрий Кулеба также отметил, что, налаживая связи со странами центральной Европы, мы усиливаем безопасность, получаем защиту, улучшаем процветание и развитие для Украины.
"Центральная Европа - одна из самых мультикультурных частей мира. Здесь видели много боли и страданий, но видели чрезвычайную способность объединяться и работать при сложных обстоятельствах. Закарпатье полностью вписывается в эту мозаику, это разнообразный регион, мультиэтнический регион, который формирует уникальную культуру".
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