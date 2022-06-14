Мы потеряем все, если проигрываем в этой войне, – Зеленский отверг возможность территориальных уступок России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена идти на территориальные уступки России ради мира
Об этом Зеленский заявил в интервью ZDF .
На вопрос, будет ли он рассматривать территориальные уступки Украины ради мира, Зеленский ответил отрицательно.
"Мы на своей земле, это наш народ, это наша территория и очень больно терять людей, но мы потеряем все, если проигрываем России в этой войне", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина начнет переговоры только, когда РФ будет готова положить конец войне.
"Мы точно знаем, что делаем, я подчеркиваю, что у нас нет никаких сомнений, мы готовы разговаривать только в том случае, если другая сторона готова положить конец войне. У нас нет времени на разговоры, которые не работают", - подчеркнул Зеленский.
- 4 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина возобновит переговоры с Россией, когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.
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