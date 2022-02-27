"Мы построим новую Мечту", – Зеленский

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении, передает Еспресо.TV .

"Вчера, к сожалению, мы потеряли "Мрию". Но старую "Мрию". А новую мечту мы построим. Слава Украине!" – заверил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня о потере самолета, находившегося в специальном ангаре на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, сообщил генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Восстановление самолета будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор, – сказали в "Укроборонпроме".

А в ДП "Антонов" отметили , что пока Ан-225 не осмотрят эксперты, они не могут сообщить о техническом состоянии самолета.

Отметим, что 24-27 февраля за аэропорт в Гостомеле шли ожесточенные бои, Россия пыталась взорвать там десант и взять аэродром под контроль.

Справочно. Ан-225 "Мрия" – авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.

Во время пандемии самолет почти без перерыва перевозил огромные партии медицинских средств для спасения людей.

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