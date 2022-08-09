Мы построили с нуля новый рынок топлива, это первая победа в этой войне, – директор Консалтинговой группы "А-95" Куюн
Украина после начала полномасштабной войны с Россией смогла за 3 месяца построить новый рынок топлива
Об этом в эфире Еспресо сказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
"Можно констатировать, что кризис мы прошли и прошли очень достойно. То, что произошло на топливном рынке – это первая существенная победа Украины в этой войне. Мы построили фактически с нуля новый рынок, поскольку после начала войны мы потеряли 100% наших источников поставок, которые приходились на Россию, Белоруссию, море, наши нефтеперерабатывающие заводы", - отметил он.
По словам эксперта, за три месяца отрасль и действия правительства позволили развернуть рынок на 180 градусов и обеспечить поставки горючего всех марок из Европы.
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"Сейчас мы имеем почти по всем маркам профицит. Горючего очень много и это уже имеет последствия на цены для конечных потребителей", - подытожил Куюн.
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